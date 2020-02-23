2020/02/23 | 10:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، انها تجري التنسيق مع وزارة الداخلية لمنع دخول العمالة الاجنبية الى البلاد، لاسيما من الدول الموبوءة.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الدائرة اجرت تنسيقا مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في وزارة الداخلية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تدرس منع دخول العمالة الأجنبية خوفا من كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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