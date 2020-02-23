سائرون: اخراج القوات الأميركية من العراق لامناص منه

2020/02/23 | 10:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، الاحد، ان اخراج القوات الأميركية من العراق لامناص منه ولايمكن العدول عنه، لافتا الى ان الحكومة الجديدة ملزمة بت...

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