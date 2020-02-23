شاهد.. العراقيون يمجدون ثلاثة من كبار الشهداء

2020/02/23 | 10:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا العراقيون يوم الشهيد العراقي، ذكرى استشهاد آية الله السيد محمد باقر الحكيم، وأربعينية القادة الشهداء الفريق قاسم سلمياني ونائب رئيس هيئة الحشد ا...

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