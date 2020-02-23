بغداد تعلن العمل على انشاء 3 جسور

2020/02/23 | 10:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ بغداد، محمد العطا، انشاء ﺛﻼﺛﺔ ﺟﺴﻮر ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻔﻚ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت المرورية ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻐﺪاد.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن المحافظ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻄﺎ قوله ان "المحافظة ﺗﺸﺮف وﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﻨﻔﺬه وزارة اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳﻜﺎن ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﺎﻧﺠﺎز ﺛﻼﺛﺔ ﺟﺴﻮر ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﺟﻨﻮب ﺑﻐﺪاد اﻟﻜﻮت لمعالجة زﺧﻢ اﻟﻌﺠﻼت ﻓﻴﻪ"، ﻣﻮﺿﺤﺎ ان "ﻣﻼﻛﺎت المحافظة اﺟﺮت زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻴﺔ لمشروع ﺟﺴﺮ اﻟﺮﺳﺘﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻧﻜﺮﻳﺘﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﺟﻨﻮب ﺑﻐﺪاد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮت ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ المشاريع واﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻧﺠﺎزه".

وﻧﺒﻪ اﻟﻰ أن "ﻫﺬا المدخل ﻳﻮاﺟﻪ ازدﺣﺎﻣﺎ ﻣﺮورﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻟﻌﺠﻼت اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﺼﻐﻴﺮة، ﻛﻤﺎ ان ﺟﺴﺮ اﻟﺮﺳﺘﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻧﻜﺮﻳﺘﻲ ﻣﺘﻬﺎﻟﻚ وﻻﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮور ﻋﺠﻼت ﺑﺤﻤﻮﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺐ واﺳﺘﺒﺪال ﺑﻌﺾ اﺟﺰاﺋﻪ، ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ زﺧﻢ ﻣﺮوري ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻮﻣﻴﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻋﺎ وزارة اﻻﻋﻤﺎر ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻧﺸﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﺟﺴﻮر ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ المدخل ﺑﻮاﻗﻊ اثنين حديديين ﺑﻄﻮل 102 ﻣﺘﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، وﺛﺎﻟﺚ ﺣﺪﻳﺪي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻄﻮل 116 ﻣﺘﺮا ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻌﺒﻮر اﻟﺴﻴﺎرات ذات اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻌﺎﻟﻲ باتجاهين".

وﺷﺪد اﻟﻌﻄﺎ ﻋﻠﻰ ان "اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺰﺧﻢ المروري ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺣﺎل اﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل اﻟﺠﺴﻮر المؤقتة واﻧﺠﺎز ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺴﺮ اﻟﺮﺳﺘﻤﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺘﻢ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺎرع والمقتربات وﺗﺒﻠﻴﻄﻬﺎ واﻛﺴﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻﺳﻴﻤﺎ ان ﻣﻼﻛﺎت اﻟﻮزارة ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺴﺐ اﻧﺠﺎز ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ بالمشروع".

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، اوﺿﺢ ان "ﻣﺸﺮوع ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺠﺴﺮ المدائن ﻣﻦ المشاريع المهمة اذ ﻳﺮﺑﻂ ﻣﻔﺮق اﻟﻄﺮق بين المدائن واﻟﻄﺮﻳﻖ المتجه اﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ واﺳﻂ واﻟﺒﺼﺮة"، ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان "المشروع ﺑﺎﺷﺮت ﺑﻪ المحافظة ﻣﻨﺬ اﻋﻮام ﻋﺪة، ﺑﻴﺪ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺰ ﺣﺘﻰ اﻻن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻜﺆات واﻻﺷﻜﺎﻻت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ".

وتابع ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻐﺪاد ان "المحافظة ﺗﻨﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون اﻧﺠﺎزه، ﻛﻮن ﺗﺄﺧﺮه ﺳﺒﺐ ارﺑﺎﻛﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ المركبات"، ﻣﺆﻛﺪا "المساعي اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻻﻧﺠﺎزه ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ الممكنة".

واوضح ان "اﻋﻤﺎل المجسر ﺷﻤﻠﺖ رﻓﻊ اﻻﺳﻔﻠﺖ المتضرر ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع وﺗﺄﻫﻴﻞ المقتربات واﻛﺴﺎء ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺘﺠﺎوز 1450 ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ او اﻛﺜﺮ، وروﻓﻊ اﻻﺟﺰاء المتضررة ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺮ"، ﻋﺎزﻳﺎ "اﻟﻀﺮر اﻟﺬي اﺻﺎب اﻟﺠﺴﺮ، اﻟﻰ ﻣﺮور اﻻﺣﻤﺎل اﻟﺰاﺋﺪة ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ".

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