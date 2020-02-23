2020/02/23 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الإيطالية إلغاء جميع الفعاليات الرياضية المقرر إقامتها الأحد في منطقتي لومباردي وفينيتو، المتضررتين من تفشي فيروس كورونا.وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن هذا الإجراء بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في روما.ومن المقرر أن يؤثر ذلك على ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وهي: إنتر ضد سامبدوريا، التي كان من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إلغاء مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا بسبب كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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