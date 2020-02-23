2020/02/23 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق عندما كنت أسكن في مدينة نيوجرسي وأعمل في جنوب منهاتن، كنت أركب قطار الصباح بضع محطات وأنزل في نهاية الخط أسفل مبنى أحد برجي التجارة.أمر على عدة محلات تجارية ثم أصعد درجا من عدة سلالم إلى الشارع.كانت الشركة التي أعمل بها تستأجر الدور قبل النهائي في أحد الأبراج، كقاعة محاضرات، وكنت أحضر في أحيان كثيرة وأقضي اليوم كله هناك بالقرب من سطح العمارة، أي بالقرب من نجوم السماء.عندما كنت أسير أمام......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد زكريا توفيق - كنت شاهدا لحادث البرجين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد زكريا توفيق - كنت شاهدا لحادث البرجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).