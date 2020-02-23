2020/02/23 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صديق_عبد_الهادي بعض قضايا الإقتصاد السياسي لمشروع الجزيرة الزراعي في السودان/الحلقة الأولىمشاكل ملكية وإستخدام الأراضي الزراعية في السودانمشروع الجزيرة نموذجاً صديق عبد الهادي "لم تحمل الدولة المهدية فيما بين 1885-1898 فكرة ومسالة حداثة الدولة، وتدفع بها في نفس المسارات التي كانت عليها تحت ظل الحكم التركي – المصري، إلا أن ما ......

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