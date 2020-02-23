عبدالرزاق دحنون - أبي وعبد الله بن المقفع وفلسطين

2020/02/23 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون صورة باقية في ذاكرتي عن أبي يجلس في حديقة منزلي في "حي البيطرة" قبل ساعات من رحلة الرحيل عن مدينة إدلب في الشمال الغربي من سورية في خريف عام 2016.كان يتعكَّز علينا وعلى عكَّازه، برحيلنا عن ديارنا صار وحيداً مع عكَّازه الخشبي.فكَّرنا في أن يُرافقنا في رحلة الرحيل تلك-لأنه كان يرتعب من قصف الطائرات- ولكن المهرِّب استهجن الأمر ورفض بشدة أن يُرافقنا هذا "الختيار" إذ كان في السادسة والثمانين من عمره،......

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