الصين تكشف معلومات مرعبة عن حضانة فيروس كورونا

2020/02/23 | 10:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفت الحكومة الصينية، عن معلومات جديدة بشأن فترة حضانة فيروس "كورونا" المستجد ، مبينة انها قد تصل إلى قرابة الشهر وليس 14 يوما كما ذكر سابقا.وذكرت السلطات في بيان أمس السبت، ان أحد المصابين بالفيروس في إقليم هوبي الصينية مركز اندلاع المرض، لم تظهر عليه الأعراض حتى بعد 27 يوما، ما يعني أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أطول بكثير من الفترة المفترضة وهي 14 يوما.وأوضحت أن الرجل الذي عرف فقط باسم عائلته، جيانغ، يبلغ من العمر 70 عاما، والتقط العدوى عندما زار أخته المصابة في هوبي مركز الفيروس في 24 كانون الثاني الماضي.وبحسب علماء فان فترة الحضانة الأطول قد تؤدي إلى تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص وانتشر خارج الصين، وحسب بعض التقارير، فإن قدرة المصاب بالمرض على نقل الفيروس إلى آخرين بعد التعافي، يشكل مصدر قلق إضافي أيضا.وكانت لجنة الصحة الوطنية أكدت ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس"كورونا" المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76936، من بينهم 10 آلاف و968 شخصا في حالة صحية حرجة، وفارق الحياة 2442 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22 ألفا و 888 شخصا بعد شفائهم.

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