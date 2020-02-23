2020/02/23 | 10:54 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع مرتقب مع المكلف بتشكيل الحكومة لاطلاع الكتل الداعمة له على أسماء الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع مرتقب مع المكلف بتشكيل الحكومة لاطلاع الكتل الداعمة له على أسماء الوزراء) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع مرتقب مع المكلف بتشكيل الحكومة لاطلاع الكتل الداعمة له على أسماء الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).