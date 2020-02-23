2020/02/23 | 10:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، العثور على وكر لداعش وصاروخ كاتيوشا في كركوك.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مفارز وكالة الاستخبارات من خلال استخبارات الشرطة الاتحادية عمليات أمنية في محافظة كركوك، تمكنت من ضبط وكر تابع لعصابات داعش الإرهابي في وادي زغيتون”.واضاف، ان “الوكر بداخله ١١ مسطرة تفجير و٣ عبوات ناسفة علـى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على وكر لداعش وصاروخ كاتيوشا في كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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