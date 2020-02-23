مصدر لـ”العهد نيوز”: علاوي سيكشف عن كابينته الحكومية في اجتماع اليوم

2020/02/23 | 10:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أفاد مصدر نيابي رفيع، بأن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيعرض تفاصيل حكومته على النواب في اجتماع اليوم.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “علاوي قرر الاجتماع بأعضاء مجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تفاصيل حكومته وبرنامجه وخططه”.وتابع، أن “النواب سيطالبون علاوي بالكشف عن أسماء كابينته لغرض معرفة أسمائهم […]

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