حسين الجسمي ينقذ المطربة أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

2020/02/23 | 10:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مواطنته المطربة أحلام، من التعرض لموقف محرج أمام الآلاف.وأظهر مقطع فيديو نشره برنامج “ET بالعربي” عبر حسابه على إنستغرام، الموقف المحرج الذي تعرضت له الفنانة أحلام، بعدما كادت أن تنزلق على المسرح.وجاء ذلك الموقف خلال افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويظهر في

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