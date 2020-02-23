زيدان يقلق جماهير ريال مدريد

راموس يهاجم الحكممن جانبه، هاجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أليخاندرو خوسي هيرنانديز، حكم لقاء فريقه أمام ليفانتي، وذلك على خلفية عدم إعلانه عن ضربتي جزاء وتوجيه إنذارا له رغم كونه تلقى بدوره عدة تدخلات عنيفة لم يتم معاقبتها.وقال راموس عن هزيمة ريال مدريد: ”إنها ليلة سيئة، أقول إنها المراحل المهمة من الموسم ويجب أن نطوي الصفحة، أضعنا نقاطا هنا والفوارق قليلة في الدوري كل خطأ يكلفك الكثير هناك عدة أشياء في اللقاء سنحاول تقييمها“.وتحدث عن التحكيم، قائلا: ”لا أحب أن أتحدث دائما عن التحكيم، أقول دائما إنهم بشر ويخطئون، لكن بعض المرات يدخلون الشك في نفسك المعايير تختلف من يوم لأخر، في السوبر الإسباني لمسة يدي كانت غير متعمدة وتم الإعلان عن ضربة جزاء واليوم لمستي يد ولم يتم الإعلان عن أي شيء، لكن مع هذا الحكم لست متفاجئا، الحكام سابقا كانوا محترمين أكثر من الوقت الحالي“.وأضاف: ”الحكام السابقين كان من الممكن أن تتحدث معهم، القائد هنا من أجل مساعدة الحكام، هل هي غطرسة أو لا“.وأكد راموس أنه توجه للحكم وسأله، قائلا: ”إنها فضيحة، في نهاية اللقاء توجهت نحوه ووجهت له هذا السؤال إن كان هناك شيء شخصي أنا متمسك بالحقائق في الدقيقة العاشرة توجه لي بإنذار أصفر بعد أن خضعت للضرب بالمرفق والدهس، سألته إن كان لديه مشاكل شخصية نقوم بإصلاحها“.وأضاف المدافع الدولي الإسباني: ”أنا ذاهب للفوضى قليلا، تقنية حكم الفيديو جيدة وريال مدريد قدم لقاء كبيرا لكننا أضعنا فرصا للتسجيل، أمس فقدنا 3 نقاط ولم نخسر تقنية الفيديو“.ورفض راموس تحميل مسؤولية هزيمة الفريق للدفاع، مشددا: ”حين تخسر يحملون المسؤولية للدفاع لكنها ليست كذلك، نحن فريق وحاليا يجب أن نعاني من هذه الهزيمة لكن في هذه الفترة يجب أن نكون متحدين في هذا الأسبوع سنلعب دوري الأبطال والدوري الإسباني والموسم“.وأضاف: ”سنواجه الأمر بحماس، نحن في دوري معقد يجب طي الصفحة ولا وقت للحداد، أسبوع سحري يقترب وعلينا أن نظهر من نحن، اتخاذ خطوة عملاقة ضد مانشستر سيتي وفي الكلاسيكو“.كما تأسف راموس لإصابة إيدين هازارد وتمنى أن يعود بسرعة، مشددا: ”آمل أن يعود في أسرع وقت، حين يكون جيدا فهو جيد جدا، نأمل أن لا تكون الإصابة أسوأ من الأولى“.
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