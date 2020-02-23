العثور على جثة طفلة وسط الناصرية

2020/02/23 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاحد، بأنه تم العثور على جثة طفلة بعمر ٩ سنوات في الناصرية.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، أن “الشرطة عثرت على جثة لطفلة بعمر ٩ سنواتفي حي سومر وسط الناصرية كان قد تم البلاغ عن اختفائها قبل يومين”.وأوضح المصدر، بأن “الشرطة حققت مع الجاني وبعد التعمق بالتحقيق اعترف […]

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