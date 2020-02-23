2020/02/23 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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المحكمة الإدارية تصدر قراراً بإعادة محمد جميل المياحي لممارسة أعماله محافظاً لواسط

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أصدر مدير مكتب رئيس الوزراء، عبد الخالق غني، أمرا ديوانيا بتكليف سعد حميد كمبش بتسيير شؤون ديوان الوقف السني.

وجاء في الامر الديواني انه "تم تكليف سعد حميد كمبش بتسيير شؤون ديوان الوقف السني ويخول الصلاحيات الادارية والما

بغداد اليوم-متابعة

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، الاحد (23 شباط 2020)، من انتشار فايروس كورونا قبل ارتفاع درجة الحرارة في البلد، مشيراً إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يساهم في تقليل احتمالية الإصابة بالمرض.

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بغداد اليوم- ذي قار

أعلن مدير عام صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، الأحد (23 شباط 2020)، أن النتائج أثبتت سلامة الحالة المشتبه بها بالإصابة بـ "فيروس كورونا".

وقال الجابري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نتائج التحليلات اثبتت سلامة

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