بالوثائق.. تكليف سعد حميد كمبش برئاسة ديوان الوقف السني ومباشرته بمهامه

2020/02/23 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر مدير مكتب رئيس الوزراء، عبد الخالق غني، أمرا ديوانيا بتكليف سعد حميد كمبش بتسيير شؤون ديوان ال...





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