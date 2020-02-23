رغم ارتفاع وفيات كورونا في إيران.. العراق يواجه خطر الفيروس بجهاز فحص متوقف في منفذ حدودي(فيديو)

2020/02/23 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر مواطن عراقي، من منفذ مهران الحدودي مع إيران، طوابير من المسافرين العراقيين القادمين من مدينة قم الإيرانية، وهم يتجمعون بالمنفذ لغرض إجراء الفحص من فيروس “كورونا” ولكن جهاز الفحص الطبي في المنفذ متوقف ولا يعمل.وقال المواطن من خلال شريط مسجل من هاتفه، إن الجانب الإيراني، أجرى علينا فحوصات سطحية خلال […]

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