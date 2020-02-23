نفي من امانة بغداد بشأن التعيينات

2020/02/23 | 11:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة بغداد تنفي الأخبار التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق درجات وظيفية وتعيينات على ملاكها تحت عنوان( مشروع بغدادنا ).

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