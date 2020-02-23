كوريا الجنوبية تعلن خامس حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/02/23 | 11:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس كوريا الجنوبية، الأحد، أن بلاده سترفع مستوى الخطر من فيروس كورونا إلى أعلى درجة، في وقت أفادت السلطات الصحية بتسجيل خامس حالة وفاة جراء الفيروس في البلاد.يأتي ذلك، بعدما أعلنت سيؤل أمس السبت عن تسجيل 87 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين داخل البلاد إلى 433 حالة.وكان

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