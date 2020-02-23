تقرير أميركي: قبر المهندس تحول لمزار يقصده الاف الزوار

2020/02/23 | 11:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لصحيفة "المونيتر" الامريكية، الأحد، بان قبر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس تحول إلى "مزار" لكل المناهضين لسياسات الول...

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