صحة ذي قار: نتائج فحص عينات المريض بالانفلونزا سالمة ولا وجود لكورونا

2020/02/23 | 11:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت صحة ذي قار، اليوم الاحد بأن نتيجة فحص عينات المريض بالانفلونزا سالمة وغير مصابة بفايروس كورونا.وقالت الصحة في بيان مقتضب لها تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، بأن “نتائج الفحص سالبة وان المريض مصاب بأنفلونزا عادية وسيتم إخراجه من الحجر واكمال كافة الإجراءات”.

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