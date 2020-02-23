قرار عاجــل يتخذه العراق بخصوص

2020/02/23 | 11:11 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء أمس السبت، بتفويض الجهات المعنية قرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من ايران، مؤكداً ضرورة تكثيف حملات التوعية للوقاية من المرض.

وقالت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان لها، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ترأس الجلسة الخامسة للج...

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