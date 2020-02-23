مستشار حكومي: قروض العراق خلال الحرب على داعش بلغت 13 مليار دولار

2020/02/23 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال المستشار المالي للحكومة العراقية، الدكتور مظهر محمد صالح، إن العراق اقترض خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي 13 مليار دولار.





وأضاف صالح في حديثه، خلال ندوة "تحذيرات IMF وإصلاح السياسة المالية" حضرتها الاقتصاد نيوز، إن الحرب على تنظيم داعش جعلت العراق يقترض مبلغ لا يتجاوز الـ 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الاوربية وغيرها.





وأكد أن الدين الخارجي للعراق يبلغ حاليا 37 مليار دولار ويتضمن أيضا ديون نادي باريس.





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