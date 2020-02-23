2020/02/23 | 11:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط مسؤول في مركز گمرك زرباطية في محافظة واسط؛ لتسبُّبه بهدر أكثر من ملياري دينار من المال العام.دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن فريق عمل من مكتب تحقيق واسط تمكن من ضبط مسؤول الشؤون الگمرگية في مركز گمرك زرباطية؛ لقيامه بالسماح لإحدى الشركات بإدخال كميات كبيرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تضبط مسؤولاً بگمرك زرباطية لهدره أكثر من ملياري دينار وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة تضبط مسؤولاً بگمرك زرباطية لهدره أكثر من ملياري دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة تضبط مسؤولاً بگمرك زرباطية لهدره أكثر من ملياري دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).