كورونا الإشاعة

2020/02/23 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز التنافس والصراع وحتى الحروب بين الدول تلك الاليات التقليدية او ما كانت تُعرف بالقوة الصلبة القائمة على أساس المواجهة العسكرية واستخدام السلاح كوسيلة وحيدة للمواجهة والصراع وان استُخدمت الحرب النفسية والاشاعة كجزء من هذه الالية في الصراع والحروب،

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