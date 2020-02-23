قبيلة في جنوب العراق تقوم بحملة توعية ضد كورونا

2020/02/23 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قامت قبيلة آل بوجياش في محافظة المثنى، بحملة توعية للوقاية من فايروس كورونا.وقال احد وجهاء القبيلة، لوكالة ، العهد نيوز، ان “مضايف القبيلة بدات بمنع التقبيل وحث رجالها على التزام بالوقاية الشديدة وفق النشرات التوعوية التي تصدر عن وزارة الصحة العراقية”.

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