الزراعة تطمئن المواطنين: فايروس كورونا لا ينتقل عن طريق المنتجات الزراعية

2020/02/23 | 11:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن فايروس كورونا لا ينتقل عن طريق المنتجات الزراعية.

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