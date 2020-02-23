السلطات الإيرانية تتخذ إجراءات في 9 محافظات للحد من انتشار كورونا

2020/02/23 | 11:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قررت السلطات الإيرانية، إغلاق كل الجامعات والكليات في عدد من محافظات البلاد، على خلفية انتشار فيروس "كورونا" فيما نصحت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، المواطنين بعدم السفر إلى إيران، كإجراء وقائي تحسبا لدخول فيروس "كورونا" إلى الأراضي العراقية.

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