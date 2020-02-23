2020/02/23 | 11:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور فوتوغرافية جذابة عائلة من الدببة البنية الصغيرة وهي ترقص معاً في غابة بفنلندا، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وشوهدت الدببة وهي مجتمعة معاً حيث تظهر وكأنها تمسك بأيدي بعضها وتتحرك في دوائر.والدببة التي تبلغ من العمر بضعة أشهر فقط، تظهر وكأنها ترقص وتستغل أقدامها لتتحرك مع نغمات موسيقية معينة.كما تسترخي والدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دببة صغيرة تظهر كأنها ترقص سوية في غابة فنلندية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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