رويدا عطية تكشف عن جديدها 2020

2020/02/23 | 11:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ نجاحاً كبير بأغنية “حدا تاني” التي طرحتها قبل يومين عبر صفحتها الرسمية على اليوتيوب، إذ حققت ما يقارب 65 ألف مشاهدة بعد 48 ساعة من إطلاقها، وهي من كلمات علي المولى و ألحان فضل سليمان و توزيع ايليا ناستا، بينما أخرج سامر محمود الكليب الخاص بالأغنية منطقة عاليه اللبنانية.عطية

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