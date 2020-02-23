مسؤول محلي في منفذ حدودي في العراق يهدر أكثر من ملياري دينار من المال العام

2020/02/23 | 11:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تمكنها من ضبط مسؤول في مركز گمرك زرباطية في محافظة واسط؛ لتسبُّبه بهدر أكثر من ملياري دينار من المال العام.دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، وفق بيان لهيأة النزاهة، إلى أن فريق عمل من مكتب تحقيق واسط تمكن من ضبط مسؤول الشؤون الگمرگية في مركز […]

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