من يحسم موقعة برشلونة ونابولي؟

2020/02/23 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحل برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نابولي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب سان باولو، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ورغم أنَّ التوقعات تصب كلها في صالح برشلونة الذي حقق أمس فوزًا كبيرًا على إيبار (5-0) سجل منها هدافه التاريخي ليونيل ميسي، 4 أهداف، إلا أنها تبقى صعبة على الفريق الإسباني.ففريق الجنوب الإيطالي، سجل 6 […]

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