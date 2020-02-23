ايران تسجل اكثر من 8 مليار دولار صادرات سلع للعراق

2020/02/23 | 11:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت ايران تحقيق اكثر من 8 مليار دولار حجم صادراتها الى العراق خلال اقل من عام.وقال مسؤول الشؤون التجارية والتطويرية بمنظمة التجارة والصناعة والمعادن بمحافظة كوردستان غربي ايران، انه تم تسجيل صادرات السلع الايرانية 8.71 مليار دولار للعراق في 10 شهور خلال فترة 21 مارس/آذار2019 حتى 20 يناير/ كانون الاول 2020.وأضاف محمد بختيار خليقي لوكالة انباء فارس، أن حصة محافظة كوردستان من اجمالي صادرات ايران للعراق تبلغ 7 بالمئة في الفترة المذكورة بنمو 30 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.وأشار أن حجم صادرات ايران بلغ 35.514 مليار دولار في الشهور العشرة، حيث تبلغ حصة محافظة كوردستان من الاجمالي نسبة 1.6 بالمئة.وبيّن خليقي أن صادرات محافظة كوردستان المحاذية للعراق قد بلغت 1.099 مليار دولار

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