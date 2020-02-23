2020/02/23 | 11:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تعرض لاعب وسط فريق القوة الجوية لكرة القدم محمد علي عبود الى كسر في عظام الأنف اثناء مباراة الصقور والصناعات الكهربائية في الدوري الممتاز.

وقال طبيب الفريق غالب الموسوي لـ"الغد برس" أن "الفحوصات الطبية التي أجريت لنجم الوسط محمد علي عبود في احد مستشفيات بغداد كشفت عن اصابته على مستوى الأنف".

واضاف أن "اللاعب يحتاج إلى راحة لمدة عشرة أيام ليغيب في ذلك عن مواجهة الطلبة القادمة"، مبينا أن "الجهاز الطبي سيتابع حالة اللاعب خلال قادم الأيام كي يتماثل الشفاء والعودة للملاعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غياب عبود لعشرة ايام عن الملاعب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غياب عبود لعشرة ايام عن الملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).