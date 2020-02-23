كوريا الجنوبية تعلن رفع مستوى الحذر من كورونا إلى أعلى درجة

2020/02/23 | 11:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه، اليوم الاحد، أن بلاده سترفع درجة الحذر من فيروس كورونا الجديد إلى أعلى درجة.

وجاء القرار بعد إصابة نحو 500 مواطن بالفيروس، ووفاة شخص خامس إثر المرض.

ونقلت وكالة "يونهاب"، عن الرئيس مون جاي إن، قوله إن "الإصابات بفيروس كورونا تشكل تحدى خطير"، مضيفا أن "الحكومة ستشدد إجراءات الاستجابة من خلال رفع مستوى الحذر إلى أعلى درجة".

وأكد جيه إن، أن "الحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراءات قوية غير مسبوقة لاحتواء هذه الكارثة دون التقيد بأي قواعد".

يأتي ذلك، بعدما أعلنت سيؤل أن عدد المصابين بفيروس كورونا لديها ارتفع إلى 556 حالة، عقب تسجيل 123 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والوفيات إلى 5 أشخاص.

وكان عمدة مدينة دايغو جنوب غربي كوريا الجنوبية، ألزم سكانها البالغ عددهم 2.5 مليونا، بالتزام منازلهم خشية انتشار فيروس كورونا، وفق ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

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