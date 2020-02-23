علي يوسف يخضع للفحوصات بعد اصابته في المباراة الاخيرة

2020/02/23 | 11:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يخضع لاعب نادي الشرطة بكرة القدم، علي يوسف، اليوم الاحد، الى فحوصات طبية لمعرفة الإصابة التي لحقت به في المباراة الاخيرة في الدوري.

وغادر يوسف الملعب بعد تدخل قوي مع حارس مرمى الكهرباء عمار علي في مباراة التي جرت بين الفريقين يوم امس.

وسيتم الكشف على يوسف بواسطة جهاز الرنين لمعرفة مدى الإصابة التي تعرضت لها ركبته.

وتحوم الشكوك حول اصابة اللاعب بالرباط الصليبي ما يبعده عن الملاعب لقترة طويلة.

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