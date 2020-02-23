التحالف العربي يعترض ويدمر زورقا مسيرا قادما من اليمن

2020/02/23 | 11:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير زورق مسير عن بعد أطلقه الحوثيون في اليمن، من محافظة الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، إن "قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الأحد محاولة الحوثية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد قامت بإطلاقه من محافظة الحديدة".

وأضاف المالكي "تم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية والذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".

وتقود السعودية، منذ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وبداخل أراضي المملكة.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

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