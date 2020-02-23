الصحة العالمية تطمئن العراقيين: كورونا لن يستطيع مقاومة حرارة اجواء العراق

2020/02/23 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، عدم امكانية انتشار فيروس كورونا خلال الصيف المقبل في العراق، مبينا ان العراق يمتلك كافة المعدات الضرورية لفحص المصابين بالكورونا بعد تزويد المنظمة بتلك المعدات من قبل المنظمة.وقال اسماعيل ان “فيروس كورونا حاله كحال اي انفلوزنا تنخفض خطورته بارتفاع درجات الحرارة الا ان ارتفاع درجات […]

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