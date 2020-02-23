تقرير “العهد نيوز”: مجمع خانصور الحدودي يعاني الإهمال والتهميش بعد ٤ أعوام من التحرير

2020/02/23 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق بعد مرور أربع سنوات على تحرير قرى ومجمعات قضاء سنجار غرب الموصل وخاصة مجمع خانصور الحدودي ما زال تلك المناطق تعاني الإهمال والتهميش.قال سامي فرهاد مواطن من أهالي خانصور في حديث لوكالة “العهد نيوز”، بان “مجمع خانصور الحدودي يعاني الإهمال والتهميش منذ أكثر من ٤ سنوات على تحريره حيث انعدام […]

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