تركيا تعلن مصرع 7 من مواطنيها بينهم اطفال جراء زلزال ايران

2020/02/23 | 11:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الداخلية التركية، مصرع 7 مواطنين واصابة اخرين جراء زلزال ضرب ايران ووصل مداه الى داخل الاراضي التركية.وقال سليمان صويلو ان 7 أتراك لقوا مصرعهم في ولاية وان بينهم 3 أطفال عقب زلزال إيران.واضاف، ان 5 مواطنين أصيبوا ايضا جراء الزلزال جرى نقلهم إلى المستشفيات وأعمال البحث والإنقاذ متواصلة.وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.لكن مسؤولا إيرانيا قال إنه لا توجد دلائل فورية على وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.وأضاف المركز أن الزلزال‭ ‬كان على عمق خمسة كيلومترات.وقال المسؤول الإيراني للتلفزيون الرسمي "أُرسلت فرق الإنقاذ إلى المنطقة.لم ترد لدينا إلى الأن أي أنباء عن أضرار أو خسائر في الأرواح في المنطقة، وهي غير مأهولة بالسكان وتقع في إقليم أذربيجان الغرب".لكن التلفزيون الرسمي نقل عن مسؤول آخر القول إن "وقوع ضحايا وأضرار مرجح جدا".وذكرت (تي.آر.تي) أن فرقا لمعاينة الأضرار أُرسلت إلى المنطقة.ووردت تقارير أيضا عن انهيار مبان في مدينة فان التركية دون ورود أنباء بعد عن وقوع ضحايا.وإيران وتركيا، اللتان تقعان على خطوط صدع رئيسية، من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.وأودى زلزال الشهر الماضي في شرق تركيا بحياة أكثر من 40 شخصافيما ألحق زلزال آخر في إيران أضرارا بمنازل دون أن يسبب أي وفيات.

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