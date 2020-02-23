تعرف على تفاصيله.. اتفاق جديد بين علاوي والقوى الكوردية

2020/02/23 | 11:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الأحد، عن اتفاق جديد بين القوى الكوردية وعلاوي، بشأن الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة.وابلغ المصدر شفق نيوز، أن "القوى الكوردية وعلاوي، اتفقا خلال اجتماع عقد مساء أمس، على اختيار ممثل لإقليم كوردستان داخل مجلس الوزراء، كما طرح علاوي أسماء مرشحي الحقائب الوزارية للمكون الكوردي للاتفاق عليها".وبين "اليوم سيكون هناك اجتماع حاسم يجمع القوى الكوردية، بقادة الأحزاب والكتل السياسية كافة، للخروج بموقف يخص التصويت لحكومة علاوي من عدمه".ولم تتبن أية جهة سياسية ترشيح علاوي، إلا ان تسريبات تتحدثت عن تسميته إثر توافق بين أكبر كتلتين شيعيتين وهما "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والفتح بزعامة هادي العامري.إلا أن علاوي يواجه اعتراضات واسعة من القوى السياسية الكوردية والسنية فضلاً عن الحراك الشعبي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن التبعية للأحزاب والخارج.وكان علاوي قد أعلن الأربعاء اكتمال تشكيلته الحكومية التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين يتمتعون بالكفاءة بعيداً عن تأثير الأحزاب.ولا يزال الجدل قائماً بشأن موعد انعقاد جلسة البرلمان الطارئة الخاصة بالنظر في منح الثقة لحكومة علاوي من عدمه.

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