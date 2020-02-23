2020/02/23 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

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الأعرجي محذراً من أزمة: جميع الكتل ساهمت بإضعاف موقف علاوي..



حتى التي تدعي دعمها له

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو الوفد الكردي، ضياء بطرس، الأحد (23 شباط 2020) كواليس الاجتماعي الثاني الذي جمعهم برئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال بطرس، في حديث خص به (بغداد اليوم): "يوم أمس كان لنا اجتماع ثانٍ مع رئيس الوزراء المكلف

بغداد اليوم- واسط

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دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، وفق بيان لهيأة النزاهة، إلى أن فريق عمل من

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أكد النائب عن سائرون، سلام الشمري، الأحد (23 شباط 2020)، أهمية الحضور النيابي المكثف لجلسة البرلمان الاستثنائية، بشأن التصويت على كابينة المكلف محمد توفيق علاوي، مشيراً إلى أن هناك محاولة لإفشال عقدها.

وقال الشمري في بيان تلق

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