تأجل بسببه عرض الكابينة الوزارية أمام القوى.. عضو بالوفد الكردي المفاوض يكشف نتائج اجتماعهم مع علاوي

2020/02/23 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو الوفد الكردي، ضياء بطرس، الأحد (23 شباط 2020) كواليس الاجتماعي الثاني الذي جمعهم برئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال بطرس، في حديث خص به (بغداد اليوم): "يوم أمس كان لنا اجتماع ثانٍ مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أفضل من الذي سبقه لأمور عدة".

وأوضح أن "علاوي أبدى مرونة، وتنازل عن قضية اختيار الوزراء الكرد من قبله حصرا، وأبدى مرونة في هذه القضية، بعد أن كان في الاجتماع السابق يصر على اختيار الوزراء بنفسه"، مشيرا الى أن علاوي "وافق شفهيا على اختيار ممثل لإقليم كردستان داخل مجلس الوزراء العراقي وذلك مراعاة لوضع الإقليم".

ولفت الى أن رئيس الوزراء المكلف "طرح بعض الأسماء علينا بشكل ودي، قبل طرحها على البرلمان، وهناك أسماء وشخصيات جيدة، ولكن البرلمان هو المعني أخيرا بالموافقة عليها".

وأشار، إلى أن "اجتماعا آخرَ لدينا بقادة الأحزاب والكتل السياسية".

ويوم أمس السبت، عقد رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اجتماعا مع وفد كردي لمناقشة المرشحين لكابينته الوزارية، الأمر الذي دفع الأخير لتأجيل اجتماعه بالنواب، المقرر مساء السبت، لعرض الوزراء والبرنامج الحكومي عليهم.

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، قد دعا، الاربعاء (19 شباط 2020)، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين (24 شباط 2020)، من أجل التصويت على منح الثقة لحكومته الانتقالية المقبلة.

وتضاربت التصريحات بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي، حول عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يوم غد الاثنين.

حيث قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن "البرلمان لن يعقد جلسته يوم الاثنين المقبل ما لم يقم رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بإرسال منهاجه الوزاري وكابينته الوزارية".

وقال الحلبوسي في تصريح صحفي، إن "موعد الجلسة الاستثنائية لا يمكن تحديده قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء بحكومة علاوي الجديدة" لافتا إلى أن "مجلس النواب لم يصله حتى الان أي شي من رئاسة الحكومة الجديدة".

من جهته رأى النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أن "مجلس النواب ملزم بعقد الجلسة الاستثنائية يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي".

ودعا الكعبي "المجلس للانعقاد استنادا للقانون".

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