النزاهة تضبط مسؤولاً في واسط لهدره أكثر من ملياري دينار

2020/02/23 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط مسؤول في مركز گمرك زرباطية في محافظة واسط؛...





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