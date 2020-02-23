خامنئي يهاجم الإعلام الأجنبي ويتهمه باستغلال كورونا

2020/02/23 | 11:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفترض أن تعلن وزارة الداخلية الإيرانية الأحد النتائج النهائية للانتخابات

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