إقليم كوردستان يتخذ إجراءً ضد منتحل

2020/02/23 | 11:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر تسجيل مصور للشخص وهو يتحدث فيه عن إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

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