2020/02/23 | 11:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. كانت حكومته تزهوا بتلك الصفة وهذا ما قاله "صـدام" قبل غزو الكويت .. برنامج خليجي يعرض التفاصيل وما دار بين مبارك والكويت بــ "السـر" ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. كانت حكومته تزهوا بتلك الصفة وهذا ما قاله "صـدام" قبل غزو الكويت .. برنامج خليجي يعرض التفاصيل وما دار بين مبارك والكويت بــ "السـر" ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).