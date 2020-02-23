2020/02/23 | 11:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال الخبير القانوني طارق حرب إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لا يملك الصلاحية بتغيير موعد الجلسة الطارئة التي دعا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأوضح حرب في بيان ، "في الجلسات العاديه للبرلمان هنالك لرئيس البرلمان صلاحية في تحديد موعد جلسة البرلمان وتأجليها وتغييرها لكن ...

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