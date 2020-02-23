2020/02/23 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، تمكنها من ضبط مسؤول في مركز گمرك زرباطية في محافظة واسط؛ لتسبُّبه بهدر أكثر من ملياري دينار من المال العام.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “فريق عمل من مكتب تحقيق واسط تمكن من ضبط مسؤول الشؤون الگمرگية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: ضبط مسؤولاً في واسط أهدر أكثر من ملياري دينار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: ضبط مسؤولاً في واسط أهدر أكثر من ملياري دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).